15 #وظيفة هندسية وإدارية شاغرة في شركة نوماك

المواطن- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صيانة/ الأجهزة والتحكم.

– كيميائي.

– مهندس مناوب (عدد وظيفتين).

– فني كهرباء.

– مشغل محلي (عدد 5 وظائف).

– أمين المخزن.

– مشغل معدات (عدد 4 وظائف).

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر