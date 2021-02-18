18 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي مختبر (الرياض).

– أخصائي العلاج بالأشعة (الرياض).

– كبير فنيي الأنسجة والخلايا (الرياض).

– محلل تطوير تقنية المعلومات (الرياض).

– منسق مشروع ثانٍ (الرياض).

– عامل نظافة (الرياض).

– استشاري مساعد جراحة عامة وأورام (المدينة المنورة).

– كبير أخصائيي قياس السمع (المدينة المنورة).

– أخصائي علاج وظيفي أول (المدينة المنورة).

– فني الحالات الطارئة (المدينة المنورة).

– اختصاصي قياس بصر (المدينة المنورة).

– فني أشعة أسنان (المدينة المنورة).

– مساعد أول طب أسنان (المدينة المنورة).

– مساعد أول طب العيون (المدينة المنورة).

– مصور وصفي للعيون (المدينة المنورة).

– كبير محللي شؤون الموظفين (المدينة المنورة).

– كبير ممثلي التوظيف (المدينة المنورة).

– منسق موارد بشرية (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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