3 أزمات جعلت بيتروس يخطف الأضواء

المواطن - محمد سمعه

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خطف اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب النصر الأضواء مجددًا؛ وذلك بسبب ما فعله مع سعود كريري مدير الكرة في نادي الهلال، خلال مباراة الفريقين أمس الثلاثاء بالجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأزمة الأولى:

ولا يعد الأمر هو الأول من نوعه بالنسبة لنجم النصر؛ حيث خطف الأضواء في أزمته الأولى مع خالد البلطان رئيس نادي الشباب حينما تحدث عنه في أحد لقاءات Flash Interview عقب مباراة بين النصر والشباب بالموسم الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووقتها تحدثت تقارير صحفية عن وجوده اتجاه من الشباب لتقديم شكوى ضد لاعب النصر بسبب ما قاله.

الأزمة الثانية:

أما الأزمة الثانية هي اتهام لاعب النصر بالتدخلات العنيفة، وهو ما حدث في مباراة السوبر السعودي يوم 30 يناير الماضي، عندما تدخل على القدم اليمنى للاعب سلمان الفرج نجم الهلال وتسبب في إصابة الأخير وخروجه من المباراة اضطراريًّا؛ مما جعل اللاعب يتعرض لانتقادات عنيفة من قبل الجمهور الهلالي حيث وصفوه بـ”الجزار”؛ بسبب تدخلاته العنيفة وتعمد إصابته للاعبين.

الأزمة الثالثة:

وكانت الأزمة الثالثة هي أزمة اللاعب البرازيلي مع سعود كريري بعد احتكاك الثنائي مع بعضهما البعض؛ مما أجبر الحكم الأوروجوياني حكم ديربي الرياض على إشهار البطاقة الحمراء في وجه سعود كريري.

بيتروس ينجح في مهمته:

وبالأمس، أكد النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية”، المذاع على القنوات الرياضية السعودية، أن بيتروس نجح في إخراج لاعبي الهلال عن تركيزهم خلال ديربي الرياض.

وتحدث حسين الشريف قائلًا: “النصر لعب براحة أكثر من الهلال.. واستفزازات بيتروس كانت إيجابية، كما أنه نجح في استفزاز سعود كريري”، مشيرًا إلى أن استفزاز لاعبي العالمي كان “تكتيكًا إداريًّا”.

وفي السياق ذاته، علق أحمد الفهيد على تصرفات النجم البرازيلي في ديربي الرياض قائلًا: “من الواضح أن بيتروس كان يؤدي مهمة من خلال الاستفزاز”.

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