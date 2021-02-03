3 أندية يرغبون في ضم يحيى الشهري

المواطن - محمد سمعه

تتنافس 3 أندية على ضم النجم يحيى الشهري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من حسابات المدرب الكرواتي ألين هورفات.

الشهري خارج حسابات هورفات:

وعانى الشهري مؤخرًا من عدم اللعب بصورة منتظمة وقت وجود المدرب البرتغالي روي فيتوريا، ولا يزال مستبعدًا من قائمة الفريق بالمباريات الأخيرة تحت قيادة هورفات.

ويرغب الشباب والاتحاد والاتفاق في ضم الشهري عقب دخوله الفترة الحرة وخروجه من حسابات العالمي بشكل نهائي وفقًا لـ”جول”.

خياران أمام يحيى الشهري للرحيل عن العالمي:

وأضاف الموقع أن إدارة النصر كانت منحت يحيى الشهري خيارين إما بتوقيع مخالصة مالية مقابل التنازل عن المستحقات السابقة، أو الانضمام لنادي الاتحاد مع حمد المنصور وعبدالعزيز الجبرين.

وأشار “جول” وفق مصادره أن الشهري يُفضل إنهاء علاقته مع النصر قبل الاتفاق مع أي ناد خلال الفترة الحالية، حيث تصل قيمة المستحقات المتأخرة للاعب ما يقرب من 13 مليون ريال.

يذكر أن النصر يحتل حاليًّا المركز التاسع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الخسارة أول أمس الخميس من القادسية بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشرة.

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