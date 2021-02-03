3 رسائل نادرة للأميرة ديانا تباع في مزاد علني

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية ثلاث رسائل كتبتها الأميرة ديانا بخط يدها، وموجهة إلى أصدقائها المقربين الذين ساعدوها خلال انفصالها عن الأمير تشارلز ولى عهد المملكة المتحدة، للبيع في مزاد علنى.

رسائل ديانا تظهر للعلن للمرة الأولى

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، أظهرت رسائل الأميرة ديانا الأهمية التي أولتها لأصدقائها المقربين الذين ساعدوها خلال انفصالها عن تشارلز، حيث كانت أميرة ويلز قريبة جدًا من صديقتها لوسيا لدرجة أنها امتلكت غرفتها الخاصة في منزل ديانا، وبعد لقائها لأول مرة في أبريل 1991 ، وصفت ديانا صديقتها الجديدة بأنها “سيدة رائعة ” والتي كان لها بالفعل “تأثير كبير” في حياتها.

تشكل الرسائل الثلاثة المعروضة للبيع جزءًا من مجموعة من الرسائل التي كتبتها ديانا إلى صديق مقرب آخر ، يدعى روجر برامبل ، عمدة وستمنستر السابق، وكتبت إلى روجر في مايو 1992: “ يا لها من متعة بالنسبة إلى لوسيا ونحن نتناول الغداء اليوم، كما أشارت الرسالة الثالثة إلى الأميرين وليام وهاري، حيث اصطحبت طفليها لتناول الغداء في قاعة الاحتفالات مع لوسيا وروجر اللذين تلقيا وسام الصليب الجنوبي من ويليام في أكتوبر الأول 1993.

أصدقاء ديانا المخلصين

وقالت البائعة بالمزاد ميمي كونيل لاي إن إحساس ديانا بالعزلة أثناء زواجها موثق جيدًا في هذه الرسائل لأصدقائها، وكانت صديقتها لوسيا فليشا دي ليما من أهم الأشخاص في حياتها، كما أظهرت دور روجر ، والذي كان له دور أساسي في تقديم ديانا إلى لوسيا في أبريل 1991.

فيما الصحيفة أنه من المقرر بيع هذه الرسائل الثلاثة في مزاد علني في كورنوال في 18 مارس المقبل، بسعر يتراوح بين 800 جنيه إسترليني و1500 جنيه إسترليني.

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