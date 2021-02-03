3 صفقات نارية مطلوبة في الهلال

المواطن - محمد سمعه

تسعى إدارة نادي الهلال للتعاقد مع أقوى الصفقات للفريق الكروي الأول قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

وتراجعت نتائج الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة في الفترة الأخيرة، حيث خسر من نادي أبها في الجولة السابعة عشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة لخسارته لقب السوبر السعودي أمام النصر وتوديعه لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الفتح.

3 صفقات نارية تُنقذ موسم الهلال:

وستكون أبرز الصفقات التي يفكر الزعيم في ضمها هي محمد آل فتيل لاعب الأهلي ويحيى الشهري لاعب النصر والبرازيلي تياغو جالاردو لاعب وسط فريق إنترناسيونالي البرازيلي.

ويرغب آل فتيل في الرحيل عن الأهلي بعد أن دخل الفترة الحرة مع النادي، كما أن الزعيم يُفكر في ضمه لتدعيم الصفوف الدفاعية بسبب إصابة علي البليهي ومتعب المفرج، كما ذكرت صحيفة “اليوم” من قبل أن الزعيم مهتم وبقوة بضم آل فتيل.

كذلك قالت صحيفة “الرياضية” في وقت سابق: إن الهلال يفكر في ضم جالاردو، حيث توصلت الإدارة الزرقاء لاتفاق مع اللاعب البرازيلي صاحب الـ30 سنة للانضمام إلى الأزرق في الميركاتو الشتوي.

نجم النصر مُراقب من الزعيم:

أيضًا تردد اسم يحيى الشهري للرحيل عن النصر، واهتمام الزعيم بضمه وفقًا لتقارير صحفية، خاصة أن اللاعب لا يشارك حاليًّا بصفة أساسية مع النصر، وكان اسمه ارتبط بالرحيل عن النصر وقت وجود المدرب البرتغالي السابق للعالمي روي فيتوريا.







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