4 أسباب وراء عدم رضاء ترامب عن أداء محاميه في المحاكمة 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال شخصان مطلعان على أجواء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ للمرة الثانية، إنه لم يكن راضيًا عن أداء محاميه، بروس كاستور، وعددت شبكة CNN أسباب ذلك.

1- حجج واهية

وقال تقرير الشبكة الأمريكية: إن كاستور، والمحامي الآخر، ديفيد شوين، قدما حججًا واهية خلال اليوم الأول من محاكمة مجلس الشيوخ.

وتابعت المصادر: كاد ترامب أن يصرخ عندما وصل كاستور إلى قلب حجة فريق دفاعه، والتي من المفترض أن تكون حول دستورية إجراء محاكمة من عدمها لرئيس لم يعد في منصبه، لكنه بدلًا من ذلك بدأ يمدح في مديري الجلسة.

2- الثناء على مديري المساءلة

وشرع المحامي كاستور في الثناء على مديري المساءلة في مجلس النواب وقال إنهم أحسنوا إدارة الجلسة الأولى.

وقال أحد المصادر لشبكة CNN إنه بالنظر إلى أن الفريق القانوني قد تم تجميعه منذ أكثر من أسبوع بقليل، فقد سارت الأمور بـ فوضوية كما هو متوقع، وقد شعر حلفاء ترامب بالذهول عندما غير المحامي لهجة الحديث في اللحظة الأخيرة.

وتابع: تميز عرض كاستور الاستطرادي بمدح مطول لمجلس الشيوخ، بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، الجمهوري بات تومي والديمقراطي بوب كيسي، بينما كان يجادل بأن مجلس الشيوخ لا ينبغي أن يعقد المحاكمة، محذرًا من أن محاكمة عزل ثانية في غضون 13 شهرًا ستفتح الباب على مصراعيه لصراعات مستقبلية.

وقدم أحد مستشاري فريق ترامب تقييماً صريحاً ليوم الافتتاح الفوضوي، متسائلاً بوضوح: ماذا يحدث بحق الجحيم؟

وقال المستشار إن الرئيس السابق قد يكون في خطر جسيم إذا وجد نفسه متهمًا في محكمة جنائية، نظرًا لعدم قدرته على جذب فريق قانوني رفيع المستوى لمحاكمة العزل.

3- تغير نغمة فريق الدفاع

وكان من المفترض أن يقدم شوين أولاً، وليس كاستور، لكن الأخير أخبر مجلس الشيوخ بأن الفريق القانوني لترامب غيّر خططه لأن عرض مديري مجلس النواب كان جيدًا، وعلى ذلك بدأ هو أولًا، لكن بعد أن استلم شوين الأمور، تغيرت نغمة فريق الدفاع بشكل صارخ.

واتهم شوين الديمقراطيين باستخدام المساءلة باعتبارها رياضة دموية سياسية لمحاولة منع ترمب من الترشح لمنصب جديد ، متهمًا إياهم بمحاولة حرمان الناخبين المؤيدين لترامب من حق التصويت.

وعلى الرغم من أن الرئيس السابق كان مستاءً من الأداء المبكر لفريق دفاعه، إلا أن موظفيه ظلوا واثقين من أنه يتجه نحو التبرئة وأن ذلك لن يغير نتيجة المحاكمة.

4- عدم جدوى التمثيلية

وأصر مستشار كبير لترامب على أن كاستور كان يحاول خفض درجة حرارة الأجواء المشحونة في مجلس الشيوخ قبل أن يبدأ شوين عرضه، لكن حتى بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري أشاروا إلى عدم إعجابهم بالعرض التقديمي والذين وصفوه بـ التمثيلية.

وقال السناتور الجمهوري جون كورنين من تكساس، الذي صوّت على أن المحاكمة غير دستورية، للصحفيين: بصراحة رأيت أن محامي الرئيس الأول يتجول مرارًا وتكرارًا ولم يخاطب المجلس بحجة دستورية، لكن المحامي الثاني، قام بعمل جيد إلى حد ما، ومع ذلك رأينا الكثير من هذا مسبقًا، وفي الواقع، ما رأيته اليوم في محاكمة ترامب لم يكن من أفضل ما رأيته، ففي حين كان مديري مجلس النواب مركزين ومنظمين وقدموا حجة مقنعة، إلا أنه في المقابل، كان فريق الرئيس ترامب غير منظم.

اختيار فريق دفاع ترامب

وكان قد تم اختيار كاستور وشوين لأن لكل منهما تاريخاً من التورط في مسائل قانونية مثيرة للجدل، واُختيروا بعد يوم واحد فقط من مغادرة 5 محاميين من فريق الدفاع فجأة، حيث كانت إحدى نقاط الخلاف مع فريقه السابق هي أن ترامب أراد من المحامين التركيز على مزاعم تزوير الانتخابات بدلاً من دستورية إدانة رئيس سابق.

ويُذكر أن نتيجة الجلسة كانت أن مجلس الشيوخ صوت في النهاية بأغلبية 56 مقابل 44 على أن محاكمة العزل دستورية.







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