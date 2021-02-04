4 خطوات مهمة عند تلقي رسائل الاحتيال البنكية

المواطن- محمد داوود- جدة

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دعا المختص التقني المهندس رامي الصالح أفراد المجتمع بعدم فتح أي الروابط التي ترد في رسائل الاحتيال البنكية مجهولة المصدر التي تتناول في سياقها سحب مبلغ من حساب صاحب الجوال، مبينًا أن الفترة الحالية تشهد انتشار العديد من الرسائل الإلكترونية التي تعمل على سرقة بيانات الأجهزة الذكية.

رسائل بروابط احتيال

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، إن هناك رسائل خادعة تتضمن روابط ، إذ يتفنن هؤلاء الهاكرز بإعداد رسائل وإدخال روابط، وعند فتح هذه الروابط تحدث القرصنة المعلوماتية، لذا فإنه يجب الحذر وأخذ الحيطة وخصوصًا من قبل كبار السن الذين قد يقعون ضحايا في مثل هذه الأمور.

4 خطوات مهمة

وقال الصالح إنه في حال ورود مثل هذه الرسالة اتباع الآتي:

عدم الاستعجال بفتح أي روابط تأتي داخل رسائل مجهولة، وقراءة الرسالة جيدًا فقط من باب العلم.

الدخول في الحساب البنكي الخاص بك، والتأكد من سير العمليات وآخر عملية بنكية والمبلغ الموجود.

في حال وجود أي استفسار أو شكوى أو ملاحظة يتعلق بالحساب البنكي يمكن الاتصال بالبنك أو التوجه اليهم.

التأكد دائمًا بأن إشعارات البنوك في رسائل السحب والإيداع تتضمن (٣) أرقام و(٣) نجوم من رقم بطاقة مدى، وأول وآخر (٣) أرقام من رقم الحساب في منتصفها نجمة، لذا فإنه يجب التأكد من أرقام بطاقة مدى والحساب قبل فتح أي رسائل وهمية مع عدم فتح أي روابط.

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