4 لاعبين يغيبون عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

سيدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة أبها غدًا الخميس وهو غائب عنه 3 لاعبين؛ بسبب الإصابة والإنفلونزا.

وكان الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة أعلن مساء اليوم الأربعاء عن غياب سالم الدوسري عن تدريبات أزرق العاصمة بسبب الإنفلونزا ليكون رابع لاعب بالفريق الكروي الأول بالأزرق يغيب عن مباريات الزعيم بالفترة المقبلة مع سلمان الفرج والمدافعين علي البليهي ومتعب المفرج.

وكان سلمان الفرج أُصيب في قدمه اليمنى في لقاء السوبر السعودي يوم السبت الماضي، بعد تدخل قوي عليه من اللاعب البرازيلي بيتروس.

صدمة لمدرب الهلال :

بالطبع الأمر سيكون صدمة للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الزعيم الذي بحاجة لجميع عناصره من أجل مصالحة الجمهور الهلالي بعد خسارة لقب السوبر السعودي يوم السبت الماضي ضد نادي النصر بثلاثية دون مقابل.

وكان سالم الدوسري شارك في مباراة الهلال والنصر ببطولة السوبر التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الزعيم يحتل الوصافة:

جدير بالذكر أن الزعيم يحتل حاليًّا المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الشباب صاحب المركز الأول.

وكانت بعض من الجماهير الزرقاء طالبت بإقالة المدرب رازفان لوشيسكو؛ وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، بالإضافة لخسارة لقب السوبر السعودي.







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