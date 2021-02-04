4 مميزات جديدة على WhatsApp قريبًا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يتمتع تطبيق الرسائل الفورية WhatsApp بشعبية هائلة ولا يزال يُستخدم من قِبل مليارَي مستخدم نشط، وذلك رغم الأنباء الأخيرة عن التحديث الجديد بشأن بيانات المستخدمين.

ويعمل القائمون على التطبيق على إطلاق تحسينات جديدة كل فترة لتحسين تجربة المستخدم بشكل عام، ومن المتوقع وصول عدة تحديثات جديدة في الفترة المقبلة بحسب موقع dnaindia.

أبرز المزايا المنتظرة على WhatsApp

1- ميزة تسجيل الخروج من واتساب

يستعد التطبيق لإحضار هذه الميزة قريبًا جدًا، وقد بدأت الشركة بالفعل في اختبارها، وفقًا لتقرير من WABetaInfo المتتبع لتحديثات التطبيق، وستتيح هذه الميزة للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم على جهاز الكمبيوتر أو الويب دون مسح رمز الاستجابة السريعة من هواتفهم.

2- تسجيل الدخول إلى الأجهزة المتعددة

هذه الميزة التي طال انتظارها بات قيد الاختبار التجريبي، وهي ستعمل على تحسين تجربة المستخدم وسيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى أجهزة متعددة، قد تصل إلى 4 أجهزة.

3- المكالمات الصوتية والمرئية على واتساب ويب

في حين أنه متاح حاليًا إجراء مكالمات فيديو عبر واتساب ويب، إلا أن ذلك يتم من خلال غرف ماسنجر، فحين الضغط على أيقونة الفيديو الموجودة في القائمة الرئيسية للتطبيق، تجد أنه يتم تحويلك إلى تطبيق ماسنجر، ويجب أن يكون مثبتًا على الجهاز، وهو ما يجعل المستخدمين يتجهون إلى تطبيق آخر لعقد اللقاءات المرئية مثل Zoom.

ويعمل المسؤولون حاليًا على إضافة هذه الميزة، بحيث يتم الاتصال أو إجراء مكالمة فيديو على التطبيق نفسه، وهي ميزة ينتظرها المستخدمون بفارغ الصبر.

4- وضع الإجازة

يعلم الجميع ميزة تمييز الرسالة كغير مقروءة mark as unread في WhatsApp، لكن وفقًا للتكهنات، من المحتمل أن تقدم الشركة المملوكة لفيسبوك ميزة وضع الإجازة vacation mode.

وستعمل هذه الميزة على WhatsApp مثل الدردشات المؤرشفة، مما يعني أن الرسائل أو المكالمات الواردة من جهة اتصال معينة لن يتوجب عليك الاهتمام بها إلا بعد إزالتها من هذه الخاصية.

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