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حصاد اليوم
411 سلالة جديدة من فيروس كورونا تهدد العالم
876 حيوانًا يمكنها حمل الفيروس

411 سلالة جديدة من فيروس كورونا تهدد العالم

2021/02/17
الساعة 1:16 صباحًا
- ‎فيصحة وطب‎, حصاد اليوم
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411 سلالة جديدة من فيروس كورونا تهدد العالم فيروس كورونا
المواطن - ترجمة : عمر رأفت
العناوين الفرعية
1 فيروس كورونا جديد:
2 فيروس كورونا يستوطن بالثدييات:

كشفت دراسة جديدة أن حيوانات الحدائق في المملكة المتحدة مثل القنافذ والأرانب وحتى القط المنزلي لديها القدرة على إيواء سلالات جديدة من فيروس كورونا.

فيروس كورونا جديد:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، استخدم باحثون بريطانيون التعلم الآلي للتنبؤ بالارتباطات بين 411 سلالة من فيروس كورونا و 876 نوعًا من الثدييات التي يمكن أن تحمل الفيروس، وقد دمج نموذج التعلم الآلي الخاص بهم الخصائص المستخرجة من الجينوم، مثل بنية البروتين، بالإضافة إلى السمات البيئية وغيرها.

411 سلالة جديدة من فيروس كورونا تهدد العالم
فيروس كورونا

وقد أوضحت النتائج أن القنفذ والأرنب الأوروبي والقط المنزلي يمكنهم أن يحملوا الفيروسات الجديدة، بالإضافة إلى الخفاش الأصفر الآسيوي، وهو حامل فيروس كورونا الشائع في شرق آسيا، ولكن لم يتم دراسته جيدًا، وقد يساعد التنبؤ بالحيوانات التي يمكن أن تكون مصدرًا لتفشي فيروس كورونا في المستقبل على تقليل مخاطر ظهور البشر.

411 سلالة جديدة من فيروس كورونا تهدد العالم
فيروس كورونا

فيروس كورونا يستوطن بالثدييات:

ويقول الباحثون: “تظهر نتائجنا التقدير المحتمل لفيروس كورونا الجديد في الحيوانات البرية والمستأنسة، ويمثل هؤلاء المضيفون أهدافًا جديدة لمراقبة فيروسات كورونا الجديدة المسببة للأمراض البشرية، ويقول الخبراء: إن تلك الحيوانات يمكن أن تكون أكثر مما هو معروف حاليًّا، ويمكن أن تكون لديها القدرة على إيواء سلالات جديدة من فيروس كورونا”.

411 سلالة جديدة من فيروس كورونا تهدد العالم
فيروس كورونا

ويشير تحليلهم أيضًا إلى وجود ارتباط بين أنواع الثدييات وسلالات فيروس كورونا أكثر مما أظهرت الملاحظات التجريبية حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك، يقدرون أن هناك الكثير من أنواع الثدييات التي تحتوي على أربع سلالات من فيروس كورونا أو أكثر مما لوحظ سابقًا.

 


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