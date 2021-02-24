48 ساعة تفصل عشاق السيارات عن أول سباق ليلي في تاريخ الفورمولا إي

المواطن - محمد سمعه

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يستعد عشاق سباقات السيارات، لرؤية أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا إي الذي ينطلق في الدرعية يومي الجمعة والسبت المقبلين 26 و 27 فبراير في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

تفاصيل السباق الليلي لـ فورمولا إي:

وسيقام السباقان الثالث والرابع من مجموعة الـ14 جولة 2020/ 2021 يومي 26 و 27 فبراير في الدرعية، وسيجري كلاهما في ظروف الإضاءة المنخفضة.

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