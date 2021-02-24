48 ساعة تفصل عشاق السيارات عن أول سباق ليلي في تاريخ الفورمولا إي

يستعد عشاق سباقات السيارات، لرؤية أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا إي الذي ينطلق في الدرعية يومي الجمعة والسبت المقبلين 26 و 27 فبراير في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.
تفاصيل السباق الليلي لـ فورمولا إي:
وسيقام السباقان الثالث والرابع من مجموعة الـ14 جولة 2020/ 2021 يومي 26 و 27 فبراير في الدرعية، وسيجري كلاهما في ظروف الإضاءة المنخفضة.
وسيتم استخدام إضاءة LED منخفضة الاستهلاك لإضاءة المسار، وهي تتطلب طاقة أقل بنسبة 50% بالمائة من النظام التقليدي، كما سيتم الاستعانة بمواد مستدامة.
وقال ألبرتو لونغو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبطولة: نحن فخورون جدًّا بالشراكة مع السعودية لإنشاء أول سباق ليلي في الفورمولا إي، أنا واثق من أن السباق سيكون مذهلًا.
الدرعية تدخل التاريخ:
وكانت قد دخلت مدينة الدرعية التاريخية القديمة التاريخ باستضافتها أول سباق كهربائي بالكامل في شوارع المنطقة.
وقال موقع Motor Sport: من المناسب جدًّا أن يعرض مكان قديم جدًّا أحدث التقنيات المستدامة، حيث ستشرق الدرعية لتتألق أمام العالم، ونتطلع لمشاهدة المناظر المذهلة التي تضمن الظهور تحت الأضواء.
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