5 أطعمة تساعدك على التخلص من الكرش

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يمكنك التخلص من الكرش عن طريق إضافة بعض الأطعمة إلى النظام الغذائي، حيث تعد مراقبة ما تأكله وتغيير نظامك الغذائي قليلًا من أسهل الطرق للتخلص من دهون البطن وفقدان الوزن.

وهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على حرق الدهون، وبالتالي تمكنك من التخلص من الكرش، وإليك أبرزها بحسب موقع express.co.uk البريطاني.

5 أطعمة تساعد في التخلص من الكرش

1- الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة التي تحتوي على الألياف عادة ما تكون منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وهذه إحدى الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتساعدك على التخلص من الكرش، ومن أبرز أنواع هذه الأطعمة: زبدة الفول السوداني، والحمص والبطاطس.

2- السمك

السمك من الوجبات الغنية بالبروتين والألياف، على سبيل المثال، فإن التونة هي سمكة قليلة الدهون، مما يجعل تناولها طريقة رائعة لزيادة البروتين مع الحفاظ على انخفاض عدد السعرات الحرارية.

وكذلك فإن السلمون على الرغم من احتوائه على الدهون إلا أنه يعد أيضًا خيارًا جيدًا لأنه مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وقد ثبت أن هذه المواد تقلل الالتهابات التي تلعب دورًا رئيسيًا في السمنة، وفقًا لموقع Healthline الطبي.

3- إضافة الفاكهة

تعد إضافة الفاكهة إلى نظامك الغذائي طريقة أخرى للتخلص من دهون البطن وفقدان الوزن، وعلى الرغم من احتوائها على السكر الطبيعي، إلا أن لها خصائص أخرى تجعلها مفيدة لفقدان الوزن، مثل كونها منخفضة السعرات وغنية بالألياف.

4- الجريب فروت

على الرغم من كون الجريب فروت فاكهة، إلا أنه يستحق الحديث عنه في نقطة منفصلة؛ وذلك لأهميته الشديدة، حيث إن تناول نصف ثمرة منه قبل نصف ساعة من إحدى وجباتك اليومية تساعدك على الشعور بالشبع وبالتالي تناول عدد أقل من السعرات الحرارية الإجمالية.

5- الماء

من الضروري أيضًا أن تتذكر شرب الكثير من الماء أثناء اتباع نظام غذائي؛ لأن الكثير من الناس يخلطون بين الجوع والعطش، كما أنه من المفيد التخطيط لوجباتك للتأكد من التزامك بالكمية اليومية من السعرات الحرارية، وعدم تخطي وجبة الإفطار مطلقًا.







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