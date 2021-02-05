5 تمارين لفقدان الوزن والدهون العنيدة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يمكن فقدان الوزن بعدد من الطرق المختلفة بما في ذلك ممارسة الرياضة والحفاظ على نظام غذائي صحي، ومع ذلك، فإن هناك تدريبات يتم تجاهلها يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل كبير، وخاصة الدهون العنيدة.

أهمية التمارين الرياضية لفقدان الوزن

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، غالبًا ما يرتبط فقدان الوزن بتمارين القلب مثل: الجري وركوب الدراجات والسباحة، وفي حين أنها تشكل جزءًا كبيرًا من العملية، فقد شارك أحد الخبراء كيف يمكن أن تساعد فوائد تدريب الوزن على استهداف الدهون العنيدة.

وقال ستيفن فيرتو، مدير تطوير اللياقة البدنية في توتال فتنس: “ببساطة، يمكن لأي شخص الاستفادة من تدريب الوزن؛ لأنه لا يساعد فقط في بناء القوة، ولكنه أيضًا يحد من تأثير الشيخوخة على الجسد، ومع التقدم في العمر، يبدأ الإنسان في المعاناة بسبب فقدان كثافة العظام وكتلة العضلات، بسبب قوى الضغط والشد وعزم الدوران التي يتعرض لها جسمك عند أداء التدريب، ولذلك تدريب الوزن يحسن كلًا من كتلة العضلات وكثافة العظام، مما يجعل لها شكلًا رائعًا”.

أهمية تمارين الأثقال في فقدان الوزن

وأضاف الخبير: “عادةً ما تكون التدريبات مثل: التدريب المتقطع عالي الكثافة وتمارين القلب هي تلك التي يستخدمها الأشخاص لحرق الدهون، وغالبًا ما يتم التغاضي عن التدريب على الأثقال، “ومع ذلك، فإن رفع الأثقال هو في الواقع تمرين يساعد على التخلص من الدهون العنيدة، كما هو الحال مع أي شكل من أشكال النشاط المكثف، فإنه يعتمد على الخلايا الدهنية المخزنة في جسمك لإنتاج الطاقة.

ووضع فيرتو قائمة من التمارين التي تساعد على فقدان الوزن وهي:

البدء بإتقان التمارين الرئيسية مثل القرفصاء وضغط البنش.

أداء جلستين إلى ثلاث جلسات لفقدان في الأسبوع على شكل ثلاث مجموعات من 12-15 بالأثقال الخفيفة.

البدء بوزن خفيف، واختيار وزن يمكن الالتزام به في أداء الثلاث مجموعات بأكملها، وزيادة الوزن أسبوعيًا عندما تبدأ في الشعور براحة أكبر وقوة وكفاءة في الوزن الخفيف.

تنفيذ التمارين ببطء للاعتياد على نمط الحركة، فإن قضاء وقت طويل في أداء التكرار بهذه الطريقة يحسن القدرة على الحركة والأسلوب على المدى الطويل، مما يتيح لك أداء تمارين أكثر تعقيدًا لاحقًا.

الاهتمام بساعات النوم والتغذية بشكل أساسي، وأخذ أيام راحة عند الحاجة وتناول الكمية المناسبة من الطعام.

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