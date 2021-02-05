5 علاجات منزلية لمواجهة السعال الجاف

المواطن - محمد داوود- جدة

مع تقلبات الطقس قد يتعرض البعض للسعال الجاف الذي لا يرتبط بوجود بلغم في الحلق، وفي بعض الأحيان يقترن السعال الجاف بالإحساس بوجود تورم واحتقان أو الشعور بدغدغة في الحلق، فيبدأ الفرد بمحاولة السعال للتخلص منه، ولكن دون جدوى.

كركم وزنجبيل وعسل

وتنصح استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رغد عبدالرؤوف، أفراد المجتمع الاهتمام بتناول بعض العناصر الغذائية المهمة والموجودة في المنزل لمواجهة السعال الجاف وهي:

⁃ العسل، وهو يعتبر من أقدم علاجات السعال الجاف، وعادة ما تحتوي عليه كل الأدوية المعالجة له، بسبب أثره المعروف في تلطيف الحلق.

⁃ الكركم، إذ يمكن إضافة ملعقة صغيرة في كأس الحليب.

⁃ الزنجبيل، وذلك من خلال وضع قطع في الشاي بعد هرسه تمامًا للاستفادة من كل العناصر الموجودة في الزنجبيل.

⁃ الثوم، ويمكن وضع فصوص في الطعام المعد.

⁃ تعتبر الغرغرة بالماء والملح مفيدة للسعال الجاف، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب كبير من المياه، والغرغرة عدة مرات لمدة 15 ثانية.

ثلاثة أنواع للسعال

وبينت أن للسعال الجاف ثلاثة أنواع هي:

⁃ السعال الجاف، وهو يقترن بوجود عدوى فيروسية في الأنف أو الحلق، ويشعر المريض عادة في هذه الحالة أن هناك شيئًا ما عالقًا في حلقه.

⁃ السعال النباحي، ويقترن بالتهاب أو تورم الحنجرة، في هذه الحالة، يشعر المريض عند السعال بألم في الحلق وصعوبة في التنفس.

⁃ السعال الديكي، ويقترن بوجود بكتيريا، في هذه الحالة، يسعل المريض بشكل متواصل ويكون ذلك متبوعًا بشهيق.

أدوية لمواجهة الالتهاب

ونصحت الدكتورة رغد، في حال استمرار السعال الجاف وعدم الاستفادة من العلاجات المنزلية بمراجعة الطبيب؛ لأن الفرد قد يحتاج إلى أدوية أقوى لمواجهة العارض الصحي، إذ يكون هناك التهاب مصاحب في الحلق يحتاج إلى تناول الأدوية لإزالة الالتهاب.

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