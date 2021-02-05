5 علامات تحذيرية تدل على ضرر في الكلى 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تلعب الكُلى التي يشبه شكلها شكل حبة الفول دورًا مهمًا في تنظيم محتوى الجسم من الملح والبوتاسيوم والأحماض، لذلك عندما يحدث ضررًا بهما يظهر على الفور أثر ذلك على جسمك.

وعندما لا تعمل وظائف الكلى بشكل صحيح، تتراكم السموم داخل الجسم، وكلما أسرعت في تشخيص تلف الكلى، زادت فعالية علاجك، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

العلامات التحذيرية الدالة على وجود ضرر في الكلى

1- آلام أسفل الظهر

يعد الألم وعدم الراحة في أسفل الظهر أحد أكثر أعراض ضعف صحة الكلى شيوعًا، وقد يبدأ الألم في أحد الجانبين أو كلاهما، ومع ذلك، إذا تُركت دون علاج، فسوف تؤثر بشكل عام على كلا الجانبين في غضون فترة زمنية قصيرة.

2- أنماط التبول

إشارة تحذير شائعة أخرى هي التغييرات في الوظيفة البولية مثل الرائحة الغريبة أو غير المألوفة، والمظهر الشاحب أو الداكن جدًا، أو قد يتحول البول فجأة إلى رغوة أو قد يصبح التبول مؤلمًا.

إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض أو اكتشفت وجود دم في بولك، فمن المهم استشارة أخصائي على الفور، وبشكل عام فإنه تعتبر التغييرات في أنماط البول إشارات على مشاكل الكلى الحادة.

3- التورم

عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ولا تتخلص من الفضلات من الجسم بكفاءة، يمكن أن يسبب وذمة أو تورم، وقد تتراكم هذه السوائل في اليدين أو القدمين أو الساقين أو الكاحلين أو الوجه، وفي الحالات الشديدة الخطورة يمكن أن تحدث الوذمة في الرئتين والقلب.

4- مشاكل الجلد

ويمكن أن تسمح وظائف الكلى الضعيفة بتراكم السموم وتسبب الجفاف والطفح الجلدي والحكة الخطيرة، وفي حين أن هناك عددًا من العلاجات الموضعية والوصفات الطبية التي يمكن أن تساعد على علاج العرض إلا أنك بذلك لا تعالج المرض.

5- فشل دور الأكسجين

تتمثل إحدى الوظائف الحيوية للكلى في إنتاج إرثروبويتين، وهو أمر مهم لإنتاج الأكسجين الذي يحمل خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن يؤدي نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم إلى فقر الدم أو نقص الحديد، ويمكن أن تجعل مستويات الحديد المنخفضة الأفراد يشعرون بالبرد حتى في بيئة دافئة بالإضافة إلى الضعف المزمن والتعب.

كيفية تحسين صحة الكلى

عدم التدخين، شرب الكثير من السوائل الصحية، الانخراط في النشاط البدني اليومي، شرب عصير التوت البري، تناول شاي الأعشاب.







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