5 لاعبين يتنافسون على هداف دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُنافس أكثر من لاعب على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 17 جولة على انطلاق منافسات الموسم الرياضي الحالي.

هدافو دوري محمد بن سلمان:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة هدافي الموسم الحالي، وعلق قائلًا: “5 هدافين بـ10 أهداف في قائمة الهدافين بعد 17 جولة.. من سيحسمها في الجولة 30؟”.

وجاءت قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ نجم نادي القادسية، حسن العمري، مهاجم فريق الباطن، فابيو أبرو، نجم أبها، كارلوس ستراندبيرج، مهاجم ضمك، إيميليو زيلايا ونجم نادي الفيصلي، جوليو تافاريس.

جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الـ17:

وعلى الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ18، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ35 نقطة، وبفارق نقطتين الأهلي، ثم الهلال بـ30 نقطة، يليه الاتحاد بـ28 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ثم النصر بـ24 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق وأبها أصحاب المركزين السابع والثامن، وحل القادسية تاسعًا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة.

ويتواجد الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، يليه الفتح بـ18 نقطة، ثم الباطن برصيد 17 نقطة، ويحتل ضمك المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع العين متذيل جدول ترتيب دوري المحترفين.







شارك الخبر