5 مشروبات قبل النوم تساعد في فقدان الوزن فما هي؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

هناك العديد من النظريات الخاصة بإنقاص الوزن، والتي غالبًا ما تصيب بالحيرة بشأن ما هو صواب وما هو خطأ منها، ولكن هناك بعض الأشياء الأساسية التي يمكن أن تعرقل عملية فقدان الوزن، واحد منهم هو تناول شيء ما بعد العشاء، وهذا لأن المعظم غير نشيط جسديًّا في الليل، ويُقترح تناول العشاء قبل النوم بساعتين لتحسين الهضم والنوم ونتائج فقدان الوزن.

وحسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، فعلى الرغم من الابتعاد عن الحلويات والأطعمة المقلية المحملة بالسعرات الحرارية، فإن تناول وجبة خفيفة في بعض الأحيان هو أمر لا يستطيع كثيرون السيطرة عليه، ولهذا فإن هناك مشروبات يمكن أن تساعد على فقدان الشهية وتعزز عملية فقدان الوزن.

شاي البابونج:

يساعد شاي البابونج في عملية فقدان الوزن عن طريق زيادة مستويات الجلايسين في الجسم، وهو نوع من الناقلات العصبية التي تريح الأعصاب وتساعد في النوم أيضًا، كما أنه مفيد لاضطراب المعدة، وتشير الدراسات أيضًا إلى أن شاي البابونج يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم ويعزز فقدان الوزن.

القرفة:

القرفة لها فوائد صحية عديدة، وتشتهر بخصائصها المعززة لعملية التمثيل الغذائي، ولها خصائص مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية؛ مما يجعلها مشروبًا مثاليًّا للتخلص من السموم، كما أنها تساعد على حرق الدهون، ويمكن إضافة قليل من العسل عليها لإضفاء مزيدًا من الطعم الجيد.

الحلبة:

تعتبر بذور الحلبة رائعة في عملية تنظيم نسبة السكر في الدم، وعادة ما يتم تناولها في الصباح، ولكن يمكن تناولها في الليل أيضًا، وتولد هذه البذور حرارة في الجسم، ويمكن أن تساعد على إنقاص الوزن، كما أنها مضاد رائع للحموضة إذا كانت هناك معاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي.

حليب الكركم:

يمكن أن يساعد تناول حليب الكركم في علاج البرد والسعال والأمراض الأخرى، ويمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم؛ هذا لأن الكركم مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تطرد السموم الضارة من الجسم، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبروتين، مما يعزز النوم الجيد وفقدان الوزن.

مخفوق بروتين الزبادي اليوناني:

يعتبر تناول مشروب مخفوق بروتين الزبادي اليوناني قبل النوم فكرة جيدة، ويساعد هذا على تقوية العضلات، وكلما زاد عدد العضلات، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك، يحتوي الحليب على التربتوفان والكالسيوم، مما يساعد في تحسين نوعية النوم، ويحتوي الحليب على بروتينات الألبان بما في ذلك مصل اللبن والكازين، حيث يعتبر الكازين بروتينًا بطيء الإطلاق، مما يعزز بناء العضلات على المدى الطويل.

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