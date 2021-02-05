المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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PUBG: New State هو عنوان اللعبة الجديدة من مطور الألعاب Playerunknown Battlegrounds، وستأتي قريبًا على هواتف الأندرويد والـ iOS، وهو الاسم الرسمي لما عُرف حتى الآن باسم PUBG Mobile 2 تكملة لعبة PUBG.

وكان قد تم إطلاق PUBG Mobile، اللعبة الأصلية، في عام 2017 وعلى مدار ثلاث سنوات، نمت لتصبح ظاهرة عالمية وثقافية للاعبين والمجتمعات، ونافست ألعاب مثل لعبة Fortnite وتفوقت على ألعاب ظلت متصدرة المشهد لسنوات مثل Call of Duty Mobile أو Garena Free Fire.

وقد أبرز موقع tech crunch التقني أبرز 5 معلومات عن اللعبة الجديدة المتوقع أن توفر تجربة أفضل للمعارك.

5 معلومات عن لعبة PUBG: New State

1- أحداث اللعبة

تدور أحداث لعبة PUBG: New State في عام 2051 حيث تحكم الفوضى وتتقاتل فصائل عديدة مع بعضها البعض، وهي قصة مشابهة لأفلام ما بعد نهاية العالم التي صنعت منها هوليوود مئات الأفلام، وتقدم اللعبة معركة ملكية كاملة مباشرة في أيدي اللاعبين.

2- كيفية اللعب

تم إنشاء اللعبة لتدور حول بقاء 100 لاعب من المفترض أن يشاركوا في المعركة حتى يبقى لاعب واحد أو فريق واحد في اللعبة، وعلى ذلك يُجبر اللاعبين على الركض للحصول على الأسلحة والمركبات والمواد الاستهلاكية ليكون لهم اليد العليا في المعركة، وسيحصل الفرد أو الفريق الفائز على لقب Lone Survivor.

3- الإضافات الجديدة في اللعبة

أكبر الإضافات هي الطائرات دون طيار، والقوائم القتالية التي ستعمل على تحديث طريقة اللعب للاعبين الذين يحتاجون إلى البقاء لفترة أطول في اللعبة، وبسبب هذه الأشياء الجديدة، سيشهد وضع باتل رويال المعروف في اللعبة تغييرات كبيرة في طريقة اللعب.

4- خريطة جديدة

من المحتمل أن يكون لدى نسخة New State خريطة جديدة تسمى Troi، مع عوالم مفتوحة ضخمة بمساحة 8×8 كم مع العديد من المركبات التي لها وضعين: Classic و Arcade.

وسيتمكن اللاعبون أيضًا من تخصيص أسلحتهم في منتصف اللعبة، مما يوفر المزيد من خيارات التخصيص وحرية التحكم أكثر في قواعد المعركة الملكية.

ويقول المطورون إن اللعب بالأسلحة النارية سيبدو أكثر واقعية وديناميكية في اللعبة، وكل هذه العناصر الرسومية الجديدة سوف تستفيد من تقنية الإضاءة العالمية الجديدة.

5- مطور اللعبة

سيتم تطوير New State بواسطة PUBG Studio التي تمتلك Playerunknown’s Battlegrounds وهي جزء من شركة Krafton ومقرها كوريا الجنوبية، أما PUBG Mobile فهي نسخة الهواتف الذكية وتم تطويرها بواسطة إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، وهي Tencent.

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