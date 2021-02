50 % من حالات عدوى كورونا بسبب مصابين بلا أعراض

المواطن - متابعة

أرجعت دراسة أمريكية حديثة أسباب انتقال عدوى كورونا في 50 % من الحالات إلى أشخاص يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض كورونا.

أسباب عدوى كورونا

وكشف فريق البحث من جامعة شيكاغو، أن الحالات غير المصحوبة بأعراض تساهم بشكل كبير في انتقال عدوى كورونا في المجتمع، حيث تشكل ما لا يقل عن 50% من القوة الدافعة لعدوى SARS-CoV-2.

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences إلى أنه في بداية الأمر أنه كان من الصعب للغاية تقدير نسبة المصابين بـ SARS-CoV-2 الذين سيواصلون تطوير الأعراض، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحديات الأولية في قدرة الاختبار.

وقال كبير المؤلفين مرسيدس باسكوال، أستاذ علم البيئة والتطور في جامعة شيكاغو: “أظهر دمج البيانات أن نسبة الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 تتراوح ما بين 13% و18%. وبغض النظر عن عدم اليقين في جميع المعايير الأخرى، يمكننا أن نقول إن أكثر من 50% من انتقال العدوى الذي يحدث في المجتمع يأتي من أشخاص ليس لديهم أعراض”.

عدوى كورونا في أمريكا

يذكر أنه خلال الموجة الأولى من تفشي “كوفيد-19” في مدينة نيويورك، كان 1 فقط من كل 5 إلى 1 من كل 7 حالات من الفيروس تظهر عليهم الأعراض.

وخلصت الدراسة إلى القول إنه حتى لو لم ينقل الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس بمعدلات عالية، فإنهم يشكلون ما يعادل 80% من جميع الإصابات، وهذه النسبة مدهشة جدًا.

ومن الأهمية بمكان أن يلتزم الجميع، بما في ذلك الأفراد الذين لا تظهر عليهم الأعراض، بإرشادات الصحة العامة، مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، وأن يكون الاختبار الشامل متاحا للجميع بسهولة.







