52 % من إصابات كورونا الجديدة في الرياض وحدها

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (282) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (363585) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2714) حالة من بينها (459) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (372732) حالة، توفي منهم (6433) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (322) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 167، بواقع 51.8 % من الحالات الجديدة فيما سجلت المنطقة الشرقية 64، بواقع 19.8 % من الحالات المسجلة اليوم.

وفي المركز الثالث جاءت مكة المكرمة بواقع 40 حالة، فيما سجلت منطقة القصيم 9 حالات، بينما سجلت كل من منطقتي المدينة المنورة وعسير 7 حالات في كل منهما، في حين سجلت مناطق حائل والجوف وجازان 5 حالات في كل منها، بينما سجلت الحدود الشمالية ونجران 4 حالات بكل منطقة.

وكانت أقل الحالات المسجلة اليوم في منطقتي تبوك بواقع 3 حالات في حين سجلت الباحة حالتين فقط.

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