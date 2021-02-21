56 % من إصابات كورونا الجديدة في الرياض والحالات الحرجة 508

المواطن - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (349) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (366094) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2451) حالة من بينها (508) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (375006) حالات، توفي منهم (6461) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (315) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 177، المنطقة الشرقية 57، منطقة مكة المكرمة 28، منطقة القصيم 12، منطقة الباحة 11، منطقة المدينة المنورة 8، منطقة عسير 6 ومنطقة تبوك 5 حالات.

كما سجلت كل من منطقتي الجوف ونجران 3 حالات في كل منهما فيما سجلت منطقتا حائل والحدود الشمالية حالتين بكل منهما وكانت أقل الحالات المسجلة في منطقة جازان بواقع حالة واحدة.

مخالفة الإجراءات الاحترازية

يذكر أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 بلغت (44002) مخالفة وذلك للفترة من 2 / 7 / 1442هـ حتى 8 / 7 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية العدد الأعلى بواقع بـ(17851)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10656)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5095)، ومنطقة القصيم بـ(2387)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1899)، ومنطقة الجوف بـ(1327)، ومنطقة الباحة بـ(1075)، ومنطقة عسير بـ(939)، ومنطقة حائل بـ(896)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(742)، ومنطقة تبوك بـ(611)، ومنطقة جازان بـ(346)، ومنطقة نجران بـ(178).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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