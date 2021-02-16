69 #وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بشرورة، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب مقيم طوارئ (عدد 3 وظائف).

– ممرضة مسجلة قانونية ثانية وحده التوليد (عدد 6 وظائف).

– ممرضة مسجلة أولى وحدة التوليد (عدد وظيفتين).

– ممرضة قانونية ثانية قسم الطوارئ (عدد 5 وظائف).

– ممرضة قانونية أولى وحدة التوليد (عدد 6 وظائف).

– ممرضة قانونية أولى قسم الطوارئ (عدد 6 وظائف).

– ممرضة قانونية ثانية جناح الأطفال (عدد 3 وظائف).

– ممرضة قانونية ثانية وحدة العناية المركزة للأطفال (عدد 3 وظائف).

– ممرضة قانونية ثانية وحدة غسيل الكلى (عدد وظيفتين).

– ممرضة قانونية ثانية وحدة العناية المركزة للكبار (عدد 4 وظائف).

– ممرضة قانونية أولى وحدة العناية المركزة للكبار (عدد 4 وظائف).

– رئيسة تمريض وحدة التوليد (عدد 3 وظائف).

– رئيسة تمريض وحدة جراحة النساء (عدد وظيفتين).

– رئيسة تمريض قسم الطوارئ.

– رئيسة تمريض وحدة العناية المركزة للكبار.

– ممرضه قانونية أولى جناح الأطفال (عدد 3 وظائف).

– استشاري طب وجراحة العيون.

– طبيب نائب أول تخدير.

– أخصائي علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

– أخصائي فيزيائي طبي.

– أخصائي العلاج الوظيفي.

– أخصائي تعقيم لوازم طبية (عدد 3 وظائف).

– طبيب عيون.

– استشاري التخدير.

– ممرضة تنويم رجال (عدد 4 وظائف).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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