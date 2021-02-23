72.6 مليون ريال صافي أرباح ولاء للتأمين

المواطن - الرياض

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أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 72.6 مليون ريال مع انتهاء السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباحاً بلغت 23.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 213.5%.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 83.74 مليون ريال وبنسبة 11.75% وارتفاع عمولة إعادة التأمين بمبلغ 16.71 مليون ريال وبنسبة 68.68% وارتفاع إيرادات الاكتتاب الأخرى بمبلغ 8.95 مليون ريال وبنسبة 394.84% وانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 3.59 مليون ريال وبنسبة 0.64%.

وتابعت الشركة “هذا بالإضافة إلى ارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 5.57 مليون ريال وبنسبة 13.06% و ارتفاع في مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار 6.33 مليون ريال وبنسبة 24.31% وارتفاع في مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها بمقدار 10.99 مليون ريال وبنسبة 387.76% وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 26.75 مليون ريال وبنسبة 23.24% وانخفاض في إيرادات عمولة من الودائع بمقدار 10.68 مليون ريال وبنسبة 41.68%.

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