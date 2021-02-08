8 أشياء كن حذرًا عند البحث عنهم على قوقل

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يعتمد غالبية البشر على الإنترنت على محرك البحث قوقل Google للعثور على أي معلومة في أي شأن، ومع ذلك، فإن الاعتماد ببساطة عليه قد يوقعك في مشكلة في بعض الأحيان.

وإليك 8 أشياء تحتاج إلى توخي الحذر الشديد أثناء البحث عليهم على قوقل، بحسب موقع gadgets now التقني.

1- أرقام الاتصال بخدمة العملاء

هذه واحدة من أشهر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، ينشر المحتالون قوائم أعمال مزيفة وأرقام خدمة عملاء على مواقع الويب لجعل الأشخاص الساذجين يعتقدون أن هذه أرقام أصلية لخدمة العملاء لخداعهم.

2- مواقع الويب للخدمات المصرفية عبر الإنترنت

يُنصح بشدة بعدم إجراء بحث للعثور على موقع الويب للخدمات المصرفية عبر الإنترنت للمصرف الذي تتعامل معه، ما لم تكن تعرف عنوان الـ URL الرسمي؛ وذلك لأن المحتالين يمكنهم نشر مواقع مصرفية مزيفة عبر الإنترنت لتصفح تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك.

3- لا تبحث عن التطبيقات

تجنب البحث عن التطبيقات أو البرامج أو الملفات الأخرى، واحرص على البحث عنها في متاجر التطبيقات الرسمية مثل متجر قوقل Google Play أو متجر آبل؛ لأن محرك البحث مليء بروابط البرامج والتطبيقات الضارة.

4- البحث عن الأدوية والأعراض الطبية

إذا كنت مريضًا، اذهب إلى الطبيب، لأن قوقل ليس مكانًا للبحث عن الأدوية والنصائح الصحية، فربما تبحث عن دلالة الإصابة بالصداع ويدلك على الإصابة بالسرطان، ويُنصح بشدة بعدم تخطي الطبيب لصالح الاعتماد على معلومات بحث قوقل، كما أنه من الخطر شراء الأدوية بناءً على المعلومات التي تجدها على البحث.

وبالمثل، لا تتبع نصائح التغذية وفقدان الوزن التي تجدها من خلال البحث، حيث أن كل جسم بشري فريد من نوعه ويعمل بشكل مختلف، لذلك لا تأخذ نصيحة بشأن فقدان الوزن أو نصائح غذائية أخرى من قوقل.

5- نصائح سوق الأوراق المالية

التمويل الشخصي أر مختلف من شخص لخر تمامًا مثل الصحة، ولا يمكن أن تكون هناك خطة استثمارية واحدة تجعل الجميع أثرياء، لذلك تجنب أخذ النصائح من نتائج البحث أثناء الاستثمار.

6- المواقع الحكومية

تعد المواقع الحكومية أيضًا أهدافًا رئيسية للمحتالين؛ نظرًا لأنه من الصعب تحديد موقع الويب الأصلي، فاختر دائمًا زيارة أي موقع ويب حكومي معين مباشرةً بدلًا من البحث عنه على قوقل.

7- عروض مواقع التجارة الإلكترونية

صفحات الويب المزيفة لما يسمى بالعروض وقسائم الشراء على مواقع التجارة الإلكترونية قد غمرت قوقل، وهذه عملية احتيال كلاسيكية أخرى يتم فيها إغراء الأشخاص بصفقات مغرية للنقر على مواقع الويب الضارة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

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