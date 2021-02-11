83 ألف إمام مسجد يواصلون تذكير المصلين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية

المواطن - الرياض

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهودها في مجال التوعية بخطر انتشار فيروس كورونا، وتكثيف الكلمات التوعوية عقب الصلوات لتذكير المصلين باستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للتوقي من خطر الإصابة بالفيروس.

83 ألف إمام:

ويقوم أكثر من 83 ألف إمام في مساجد المملكة بإلقاء هذه الكلمات إنفاذاً لتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

جهود الشؤون الإسلامية:

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في التصدي لهذه الجائحة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، في إطار ما تقوم به حكومة هذه البلاد المباركة من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.







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