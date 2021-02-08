Bayern munich إلى نهائي مونديال الأندية 2021

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي المصري ضد Bayern munich التي أُقيمت على ملعب الريان “أحمد بن علي”، بفوز العملاق البافاري بهدفين دون رد، ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2021.

ليفاندوفسكي يتقدم لـ Bayern munich مبكرًا:

وبدأت مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ بشكل سريع، حيث وضغط العملاق البافاري منذ البداية أملًا في إحراز هدف مبكر، وسط تألق من دفاع الفريق الأحمر وحارس مرماه محمد الشناوي الذي ظهر بشكل مميز أمام فرصتين للاعب جنابري.

واعتمد الأهلي المصري على الهجمات المرتدة ضد Bayern munich عن طريق نجمه طاهر محمد طاهر، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، قبل أن يتألق الشناوي ويبعد تمريرة رائعة من كومان الذي تلقى كرة طولية من بواتينج.

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 17 بعد تمريرات عديدة من لاعبي Bayern munich قبل أن يهز الشباك، وتحرر الأهلي المصري هجوميًّا بعد الهدف، وأضاع طاهر فرصة التعادل من رأسية تصدى لها مانويل نوير.

وأهدر مارك روكا فرصة تسجيل هدف ثان، ومرت تسديدته بجوار القائم، قبل أن يتعرض النادي الأهلي لضربة موجعة بإصابة نجمه التونسي علي معلول ليغادر الملعب في الدقيقة 27، ويُشارك ياسر إبراهيم بدلًا منه، ويتحول أيمن أشرف إلى ظهير أيسر.

وهدأ اللعب، وحاول محمد مجدي أفشة التسديد من بعيد، ولكن مرت خارج الملعب، وأهدر ليفاندوفسكي انفرادًا بالمرمى بعد انقضاض مميز من الشناوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم Bayern munich بهدف دون رد.

الأهلي المصري ينتفض ضد بايرن ميونخ:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض الأهلي المصري ضد بايرن ميونخ أملًا في التعادل، ولعب أيمن أشرف كرة عرضية، إلا أن نوير أمسكها، وانطلق حسين الشحات وسدد الكرة، إلا أنها اصطدمت بمدافعي العملاق البافاري.

وانطلق طاهر من الجانب الأيسر، إلا أن دفاع Bayern munich أبعد محاولته، مرر محمود عبدالمنعم كهربا كرة لحسين الشحات، لعبها عرضية، ولكن آلابا أبعدها، وسدد كومان كرة قوية، وأنقذها ياسر إبراهيم.

وتألق الشناوي وأنقذ رأسية من مولد، قبل أن يمسك عرضية من كومان، وأجرى الفريقان عددًا من التغييرات، وتبادلوا الهجمات، قبل أن يتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 85 برأسية من عرضية مميزة لعبها ليروي ساني.

وأطلق محمد شريف تسديدة ولكن نجح نوير في إمساكها، وأبعد ياسر إبراهيم كرة خطيرة من موسيالا، لتنتهي مباراة الأهلي المصري ضد بايرن ميونخ بفوز العملاق البافاري بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يلعب Bayern munich ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تيجريس المكسيكي، مساء الخميس المقبل، في نهائي مونديال الأندية، فيما يواجه الأهلي المصري فريق بالميراس البرازيلي في اليوم ذاته لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.







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