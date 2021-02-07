CNN: مكالمة الصين للخارجية الأمريكية تتسم بالعدوانية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت شبكة CNN الأمريكية في تحليلها لأول مكالمة بين كبير الدبلوماسيين الصينيين، يانغ جيه تشي، وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن، إن الصين عمدت إلى إظهار العدوانية.

وفي المكالمة الأولى بين الدبلوماسيين، ألقى يانغ اللوم مرة أخرى على واشنطن بشأن وصول العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ورفض الانتقادات الدولية لسياسات بكين في شينجيانغ وهونغ كونغ.

وقال يانغ، كبير مساعدي السياسة الخارجية للزعيم الصيني شي جين بينغ، إنه يتعين على الولايات المتحدة تصحيح أخطائها والعمل مع بكين لتعزيز التنمية والاستقرار في العلاقات الصينية الأمريكية، مؤكدًا على ضرورة عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين.

وشدد يانغ على أنه يتعين على الجانبين احترام المصالح الجوهرية للطرف الآخر، وكذلك الأنظمة السياسية المختلفة لكل البلدين، متابعًا: يجب أن يركز كل جانب على الاهتمام بشؤونه الداخلية، وستواصل الصين بثبات طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ولا يمكن لأحد أن يوقف تقدم الأمة الصينية.

علاقة متوترة في عهد ترامب ومستمرة مع بايدن

وكانت العلاقات بين واشنطن وبكين في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متوترة في كثير من الأحيان، مع اشتباكات حول قضايا تتعلق بالتجارة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي وحقوق الإنسان.

وتشير التصريحات الأخيرة من الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إلى أنه لن يكون هناك انسحاب كبير من جهة الولايات المتحدة، وقد وصف بايدن بكين بأنها المنافس الأكثر جدية للولايات المتحدة وحدد خططًا لمواجهة هجوم بكين على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والحوكمة العالمية.

أهم القضايا الحساسة بين الصين والولايات المتحدة

وخلال المكالمة الهاتفية، سلط يانغ الضوء على عدة مصادر رئيسية للتوتر المستمر بين البلدين، بما في ذلك تايوان؛ حيث كثفت بكين نشاطها العسكري حول تايوان منذ أن تولى بايدن منصبه، وأرسلت طائرات مقاتلة إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في عدة مناسبات، فيما اعتبر رسالة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بأن الصين لن تلين بشأن مطالباتها بالسيادة على الجزيرة.

ويوم الخميس الماضي، أرسلت البحرية الأمريكية مدمرة صاروخية موجهة عبر مضيق تايوان، وهي المرة الأولى التي تمر فيها سفينة حربية أمريكية عبر الممر المائي الذي يفصل بين الصين وتايوان خلال إدارة بايدن.

كما حذر يانغ، بلينكن من أن القضايا المتعلقة بهونج كونج وشينجيانغ والتبت من الشؤون الداخلية لبكين، وأن البلاد لن تتسامح مع أي تدخل خارجي.

وفي المقابل، شدد بلينكن على أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بما في ذلك في شينجيانغ والتبت وهونج كونج، وضغط على بكين للانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة، الانقلاب العسكري في ميانمار.

كما أكد بلينكن على أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها لمحاسبة بكين على جهودها لتهديد الاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك زعزعة استقرار مضيق تايوان.







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