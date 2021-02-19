Galaxy F62 ببطارية مميزة ومعالج Exynos 9825

المواطن - متابعة

كشفت شركة سامسونج عن مواصفات هاتفها الجديد الذي جهزته ببطارية هي الأقوى مقارنة ببطاريات هواتفها الحالية.

بطارية 7000:

ويأتي هاتف Galaxy F62 ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل لـ3 أيام تقريبًا في حال استعماله لإجراء المكالمات وتصفح الإنترنت، ويمكن شحن هذه البطارية بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واطًا.

وزوّد الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (163.9/76.3/9.5) ملم، ووزنه 218 غ، كما جهز بمنفذين لشرائح الاتصال من نوع Nano-SIM.

شاشة Super AMOLED Plus:

ودعمته سامسونج بشاشة Super AMOLED Plus بمقاس 6.7 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، أبعادها “20:9″، ومعدل سطوعها 420 شمعة تقريبًا، وبأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع.

كما حصل الجهاز على معالج Exynos 9825 ثماني النوى، وعلى معالج رسوميات Mali-G76 MP12، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

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