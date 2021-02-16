Webedia Arabia تستحوذ على موقع سعودي جيمر

المواطن - الرياض

استحوذت شركة Webedia Esports العالمية على موقع سعودي جيمر، من خلال فرعها المحلي Webedia Arabia Group، ما يؤكد مكانة المملكة وريادتها في مجال الألعاب ومنافسات الرياضة الإلكترونية، حيث تحتل المركز 19 كأكبر سوق للألعاب الإلكترونية في العالم، مع إيرادات تبلغ قيمتها 1.09 مليار دولار ونسبة نمو سنوية تصل إلى 41.1% مع أكثر من 21.1 مليون لاعب.

تعزيز محتوى موقع سعودي جيمر

وستسهم شركة Webedia Arabia Group في تعزيز مكانة منصة سعودي جيمر وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي بصفتها الملتقى المفضل للاعبين.

ويتوقع أن تحقق المنصة مزيدًا من النمو والشهرة على الصعيد العالمي من خلال تغطية البطولات والفعاليات المحلية والإقليمية في عالم الرياضة الإلكترونية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو الجديدة على “يوتيوب” مع مشاهير في عالم الألعاب الإلكترونية، ونشر محتوى حصري من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الألعاب الإلكترونية في المنطقة، ونشر المزيد من الأخبار، والتقييمات وتقويم الألعاب فضلا عن مقاطع الفيديو والبودكاست.

شبكة الترفيه على الإنترنت

وستؤدي UTURN، شبكة الترفيه السعودية عبر الإنترنت المتخصصة في إنتاج محتوى الفيديو باللغة العربية وسرد القصص والتابعة أيضًا لشركات Webedia Arabia Group، دورًا فاعلًا في مسيرة تطور “موقع سعودي جيمر”.

وقال مشهور الدبيان، مؤسس موقع سعودي جيمر الذي سيواصل مهامه كمستشار في المراحل الأولى من عملية الاستحواذ، “تلقينا عروضًا عديدة في الماضي، لكن Webedia Arabia Group هي الشركة الوحيدة القادرة على الارتقاء بالمنصة، مؤكدًا اهتمامه بالانضمام إليها وما يرافق ذلك من فرص للنمو والتطور في المستقبل.

وأضاف الدبيان “نبشر لاعبينا بأنهم سيحظون بمستوى جديد ومذهل من القدرات والتجارب في عالم الألعاب الإلكترونية”.

يذكر أن منصة سعودي جيمر حازت في العام 2020، على أكثر من 9 ملايين مشاهدة لصفحتها من قبل ما يزيد على مليوني مستخدم و2.5 مليون مشترك على يوتيوب.

نمو قطاع الألعاب الإلكترونية

بدوره، أكد قسورة الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركات Webedia Arabia Group ومؤسس شركة UTURN، أن قطاع الألعاب الإلكترونية يشهد نموًا هائلًا وفائق السرعة، مشيرًا إلى أن موسمي الرياض وجدة أسهما في ازدياد الطلب عليه.

وأوضح الخطيب أن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية يعمل مع الهيئة العامة للترفيه وشركة نيوم، على إحداث تحول جذري سيدفع عجلة الاقتصاد لتعزيز الأعمال والوظائف والفرص المتاحة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن موقع سعودي جيمر، أدى دورًا أساسيًا في تسليط الضوء على هذا النوع من الترفيه.

تعزيز المنافسة في عالم الألعاب والرياضة الإلكترونية

من جهته، قال جورج مكتبي، الرئيس التنفيذي لـ Webedia Arabia Group، إن عملية الانضمام الاستراتيجية هذه تشكل أساسًا متينًا لتعزيز المواهب الواعدة في عالم الألعاب ومنافسات الرياضة الإلكترونية في المنطقة، إذ إنّ اللاعبين في العالم العربي اليوم هم من يتولّون دفّة القيادة لرسم معالم مستقبل القطاع على الصعيد العالمي.

وأضاف مكتبي “وفيما تستعد سعودي جيمر لتكون الشركة الرائدة في قطاع الألعاب الإلكترونية، سنتعاون مع أبرز المواهب والعلامات التجارية، كما سنستحدث فرص عمل في المملكة لتوفير تجربة كاملة لا تضاهى لمحبّي الألعاب الإلكترونية”.

ويرتبط قطاع الترفيه والإنتاج ارتباطًا وثيقًا بالأوجه الثقافية الخاصة بكل منطقة، ولذلك طوّرت شركات Webedia Arabia Group استراتيجية محلية وعالمية بالاعتماد على البيانات والاعتبارات الثقافية ومن خلال تطبيق نموذجها المثبت للنجاح في البلدان الرئيسية مع مراعاة خصوصيات كل بلد. ونتيجة عملية الانضمام وتطبيق النموذج المحلي والعالمي، تنامت القاعدة الجماهيرية لشركات Webedia Arabia Group لتصل إلى 46 مليون مستخدم على صفحات الويب وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحطّم بذلك رقمًا قياسيًا في السوق.

وتواصل شركات Webedia Arabia Group رفع مستوى المنافسة في عالم الألعاب ومنافسات الرياضة الإلكترونية، لتساعد هذا القطاع على إحداث تأثير مدوٍّ في المنطقة.

شارك الخبر







شارك الخبر