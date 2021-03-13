آخر تطورات أزمة فيجسا مع الأهلي

المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية، آخر تطورات أزمة اللاعب الصربي فيجسا مع الأهلي، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن منحه مهلة لإدارة عبدالإله مؤمنة للحصول على مستحقاته وإلا سيفسخ العقد.

وكشف وليد الفراج مقدم “برنامج الدوري مع وليد” أن فيجسا لم يطلب الرحيل عن صفوف الراقي، ورحيله عن النادي إلى موطنه صربيا كان بإذن من إدارة مؤمنة، من أجل التأهيل بعد إصابته في العضلة الخلفية في مباراة الشباب بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد عودة فيجسا لـ الأهلي:

وأكد الفراج على أن اللاعب الصربي سيعود للراقي يوم 19 مارس الجاري لاستكمال باقي فقرات برنامجه التأهيلي، ثم الانضمام لمباريات الراقي بعد ذلك.

الفراج يُدافع عن مؤمنة:

وفي سياق آخر، دافع الفراج عن عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي، بعد الانتقادات العنيفة التي خرجت عن إطارها وتعرض لها بعد الخسارة من نادي النصر بثنائية مقابل هدف.

وعلق الفراج قائلًا: “قبل يومين، وقبل مباراة النصر، ظهرت هاشتاقات مسيئة ضد رئيس الراقي عبدالإله مؤمنة، لم يسبق في تاريخ الكرة السعودية، أن تخرج حملات ضد رئيس النادي بهذا السوء من الألفاظ، التي ظهرت تجاه رئيس الراقي، هذا ليس جمهور الراقي، وهذا الأسلوب لن يُغير من الراقي”.

وأضاف: “ما يصح اللي صار، الأمر خرج عن حدود النقد البناء، وليس له أي علاقة لا بإنسانية أو بدين، من الطبيعي، أن تكون هناك نتائج سلبية للأندية، ولكن ما حدث غير مقبول، أن يتطور الأمر لـ بذاءات”.

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