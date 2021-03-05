آخر تطورات الحالة الصحية لـ سعد خيري نجم الباطن

المواطن - محمد سمعه

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كشف نادي الباطن، آخر تطورات الحالة الصحية للاعب سعد خيري؛ وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة التعاون التي أُقيمت مساء الخميس.

الحالة الصحية لـ سعد خيري تتحسن

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن الحالة الصحية لـ سعد خيري أصبحت جيدة بعد أن غادر المشفى وعاد مع بعثة الفريق السماوي إلى مدينة حفر الباطن وهو بصحة تامة.

وسقط فريق التعاون، في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق ضد الفريق السماوي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الباطن والتعاون

وافتتح النجم الكاميروني لياندر تاوامبا، لاعب سكري القصيم، أهداف مباراة فريقه ضد الفريق السماوي، حيث سجل الهدف الأول بالدقيقة الـ6 من ركلة مقصية جميلة مستغلًا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الفريق السماوي.

وعاد تاوامبا المتألق، ليضيف الهدف الثاني لسكري القصيم بالدقيقة الـ46 من تصويبة مخادعة لم يتمكن حارس الباطن من صدها. وفي الشوط الثاني، تراجع أداء سكري القصيم، مما سمح لـ الفريق السماوي بخلق الفرص الهجومية التي أسفرت عن الهدف الأول للأنجولي فابيو أبرو بالدقيقة الـ77، حيث تم احتساب الهدف، بعد الرجوع لتقنية الفيديو. وبعدها بـ8 دقائق، تمكن يوسف الشمري من إضافة الهدف الثاني للسماوي مستغلًا خطأً دفاعيًّا قاتلًا من لاعبي التعاون. ويحتل الفريق السماوي حاليًا المركز العاشر بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.

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