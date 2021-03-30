آخر تطورات حالة انتصار الشراح بعد نقلها للعناية المركزة

المواطن - متابعة

تدهورت حالة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، الأمر الذي استدعى نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

حالة انتصار الشراح:

وكانت الفنانة مي العيدان قد طلبت الدعاء لانتصار الشراح، معلنة بذلك دخولها العناية المركزة، حيث قالت في تغريدة لها عبر تويتر: “دعواتكم للفنانة الكبيرة انتصار الشراح، حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم.. دعواتكم يا جماعة الخير فلا يرد القضاء سوى الدعاء.. اللهم شافها وعافها وأجرها وأرجعها لأهلها وأولادها ومحبيها بكامل عافيتها”.

وتفاعل العديد من المغردين مع تغريدة مي العيدان حيث قال إبراهيم دشتي: “الغالية أم قلب طيّب #انتصار_الشراح اللهم شافيها وعافيها بعينك التي لا تنام دعواتكم لها بالشفاء”.

معلومات عن انتصار الشراح:

والمعروف أن الشراح هي فنانة كويتية من مواليد 1962 برعت في الأدوار الكوميدية، وكانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية باي باي لندن.

تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، وكانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى إنها شكلت ثنائيًّا مع الفنان داود حسين وقدما سويًّا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: مع الأنغام، خذ وخل، كوكتيل، عش الزوجية، فضائيات وغيرها.

أما عن حياتها الأسرية فهي متزوجة من مازن سالم، ولديهما ثلاثة أبناء هم: دلال، وسالم، وعلي.

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