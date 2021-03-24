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أبرز أرقام المنتخب السعودي مع رينارد
قبل مواجهة الكويت وديًا

أبرز أرقام المنتخب السعودي مع رينارد

2021/03/24
الساعة 3:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبرز أرقام المنتخب السعودي مع رينارد لاعبو الأخضر - المصدر saff
المواطن - مروة نبيل

يسير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد قبل مواجهة الكويت الودية المرتقبة.

الأخضر مع رينارد

وقاد رينارد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 13 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 3 مرات، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا، واهتزت شباكه 12 مرة.

وحافظ الأخضر  مع رينارد على نظافة شباكه 6 مباريات، حيث تعادل سلبيًا مع فلسطين وباراغواي، وفاز بثلاثية دون رد ضد سنغافورة وجامايكا، وتغلب على البحرين بثنائية نظيفة، وتجاوز عقبة قطر بنتيجة 1/0.

المنتخب السعودي
رينارد مع لاعبي الأخضر – المصدر saff

المنتخب السعودي في التصفيات

ويخوض الأخضر معسكرًا في الرياض خلال الفترة من 22 وحتى 30 مارس، وسيتخلله 7 حصص تدريبية بمشاركة 27 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة الكويت وديًّا، وفلسطين ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر saff


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