أبرز أرقام كاريلو في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البيروفي أندريه كاريلو مستوى مميزًا مع الهلال، ليكون من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ24.

كاريلو يتألق مع الهلال:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات كاريلو هذا الموسم، حيث شارك في 23 مباراة، 20 منها كأساسي، بمعدل 1698 دقيقة، ولعب 31 عرضية ناجحة.

وتم استبدال كاريلو خلال 13 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقام بـ16 تسديدة على المرمى، ونجح في صناعة 5 أهداف، وقدم 35 فرصة تهديفية، ومرر 895 تمريرة ناجحة، بدقة وصلت إلى 85%، ولديه 59 مراوغة ناجحة.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في التاسع من شهر إبريل المقبل.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

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