أبها يهزم الفتح بشق الأنفس في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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نجح نادي أبها في الفوز على الفتح بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة أبها والفتح:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل فريق أبها، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب التونسي سعد بقير بالدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتأخر النموذجي أمام أبها بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الفريقين، حاول الفتح العودة في المباراة ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

ونجح فريق أبها بعد ذلك في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج بالدقيقة الـ79.

وقلص النموذجي، الفارق مُحرزًا الهدف الأول عبر اللاعب ميتشيل تي فريدي بالدقيقة الـ90.

ترتيب الفريقين في الدوري:

وانتهى اللقاء بخسارة النموذجي بثنائية مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما أصبح رصيد أبها 28 نقطة.

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