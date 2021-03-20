أحمد حجازي يغيب رسميًّا عن مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

سيغيب اللاعب المصري أحمد حجازي عن مباراة ناديه الاتحاد ضد الهلال في التاسع من إبريل المقبل، وذلك بعد أن طُرد في مباراة الرائد المقامة عصر اليوم السبت.

🎥 | حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء للاعب احمد حجازي.#الرائد_الاتحاد pic.twitter.com/OOWI4uXCzD — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 20, 2021

وكان الحكم أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه حجازي، بعد أن منع انفراد لاعب الرائد بمرمى حارس نادي الاتحاد، ليتأكد على الفور غيابه عن مواجهة الهلال بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فائدة لـ منتخب مصر من طرد أحمد حجازي !

يذكر أن تقارير صحفية كانت أشارت إلى وجود أزمة بين نادي الاتحاد والمنتخب المصري بسبب استدعاء حجازي للمشاركة مع الفراعنة في مباراتي كينيا وجزر القمر، حيث أُثير القلق حول إمكانية غيابه عن مباراة الهلال، ولكن بعد طرده في مباراة الرائد، من الممكن أن يُشارك حجازي في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر.

جدير بالذكر أن أحمد حجازي كان انضم لنادي الاتحاد على سبيل الإعارة قادمًا من نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي في صيف عام 2020 ولمدة موسم على سبيل الإعارة.

رومارينيو يُهدر ركلة جزاء لـ الاتحاد:

يذكر أن اللاعب البرازيلي رومارينيو كان أهدر ركلة جزاء للاتحاد بالدقيقة الـ45 من الشوط الأول ضد نادي الرائد.

وقبل انطلاق لقاء الرائد، يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ناديي الهلال والشباب صاحبي المركزين الأولى والثاني.

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