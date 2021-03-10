أرامكو تتبرع بمليون دولار لولاية تكساس 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قدمت شركة أرامكو أمريكا التابعة لشركة أرامكو السعودية، في هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، مبلغ مليون دولار لمساعدة الولاية على تلبية احتياجات الصحة العامة بعد العاصفة الثلجية التي ضربت المدينة منتصف فبراير الماضي.

مليون دولار من أرامكو مقسمة على 3 جهات

وقال موقع Natural Gas Intelligence إن السعودية تبرعت بـ500 ألف دولار لمؤسسة هيوستن الصحية لكبار السن والسكان المعرضين للخطر و400 ألف دولار لصندوق إغاثة العاصفة الشتوية لسكان هيوستن، كما تلقى صندوق الإغاثة لحالات الطوارئ بجنوب شرق تكساس 100 ألف دولار لمساعدة السكان في مدينة بورت آرثر.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيوستن الصحية، روبن منصور: شركة أرامكو ستساعد بذلك بشكل مباشر السكانَ المعرضين للخطر الذين تحملوا درجات حرارة بلغت مرحلة التجمد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمريكا، نبيل الأفاليج: كانت هيوستن مقرنا الرئيسي منذ ما يقرب من 50 عامًا، نحن نتطلع لمساعدة هيوستن خلال هذه الأوقات الصعبة وتقديم دعمنا إلى بورت آرثر والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها.

العاصفة الثلجية في تكساس

ويُذكر أن عاصفة شتوية ثلجية قاسية ضربت ولاية تكساس وقتلت ما لا يقل عن 21 شخصًا، كما تسببت في إغراق المدينة في ظلام دامس، حيث نتج عنها انقطاع الكهرباء والمياه عن الملايين وتركتهم دون وسائل التدفئة.

وظل نحو 2.7 مليون منزل بدون كهرباء، كما هددت الظروف الجليدية بشلل في ثاني أكبر ولاية في البلاد والمنطقة المحيطة بها لعدة أيام.

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