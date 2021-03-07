أرفى تطلق كفالة مريض التصلب المتعدد

المواطن - الدمام

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أطلقت جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية مبادرة كفالة مريض لخدمة مصابي مرض التصلب.

تبرعات:

وتشمل التبرعات توفير الأجهزة الطبية والجلسات العلاجية والمستلزمات الشهرية والأدوية العلاجية، وتنوعت أسهم التبرعات حيث بلغت خمسة أسهم، يبدأ السهم الأول بـ300 ريال والسهم الثاني 200 ريال والسهم الثالث 100 ريال والسهم الرابع 50 ريالًا والسهم الخامس 10 ريالات، إضافة إلى طلب بطاقة الإهداء عبر قناة التواصل مع الجمعية.

حسابات التبرعات:

وأوضحت الجمعية الحسابات البنكية التي يمكن التواصل معها لوصول التبرعات للمرضى بكل يسر وسهولة.

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