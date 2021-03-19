أرقام المعيوف مع الهلال بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الحارس عبدالله المعيوف مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ الانضمام إليه عام 2016.

المعيوف مع الهلال

وانتقل حارس المرمى عبدالله المعيوف إلى صفوف الهلال صيف عام 2016 قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صفقة انتقال حر، وخاض معه 88 مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتألق الحارس بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 34 من أصل 88 مباراة خاضها في الدوري السعودي للمحترفين، واهتزت شباكه 67 مرة.

وتوج عبدالله المعيوف بـ3 بطولات دوري منذ العودة إلى الهلال، حيث حصد لقبين متتاليين موسمي 2016/ 2017 و2017/ 2018، بجانب النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقًا لـ”دوري بلس”.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة بالتساوي مع الشباب الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في المركز الثامن بـ31 نقطة.

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