أسباب الحموضة وطريقة التشخيص والعلاج

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة نظمية مبارك، الأشخاص الذين يعانون من الحموضة بأخذ المضاد المخصص بعد الوجبات بساعة وقبل النوم، حيث تعمل على المعادلة الكيميائية للحمض مما يقلل من تأثيره، ويجب تجنب تناولها على المدى الطويل ومراجعة الطبيب بشكل دوري.

ارتداد حمض المعدة

وقالت في تصريحات لـ ” المواطن“، إن حموضة المعدة تعد من أكثر الأعراض المرضية المزعجة، وهى عبارة عن الشعور بحرقة في المعدة سواء عند تناول بعض الأطعمة أو المشروبات ، وقد يحدث ذلك أيضا عند عدم تتناول أي طعام أو شراب ، إذ يتم تشخيص حموضة المعدة عندما يحدث ارتداد الحمض أكثر من مرتين في الأسبوع، وهذه الحالة منتشرة بين الناس، ومن الممكن أن تؤدي إلى مضاعفات في حال تركها دون علاج.

أسباب حدوث الحموضة

واستدركت ” السبب الرئيسي لحدوث حموضة المعدة هو خلل في المعدة يسمى فتق الحجاب ، ويحدث هذا عندما يتحرك الجزء العلوي من المعدة فوق الحجاز الحاجب، وهي عضلة تفصل المعدة عن الصدر ، فإنه يساعد في الحفاظ على الحمض في المعدة ، ومن المسببات تناول وجبات كبيرة أو الاستلقاء بعد الوجبة مباشرة ، زيادة الوزن أو السمنة ، تناول وجبة خفيفة بالقرب من وقت النوم ، تناول بعض الأطعمة مثل الشوكولاتة والحمضيات والطماطم والنعناع والثوم والبصل والأطعمة الغنية بالتوابل ، شرب بعض المشروبات مثل المشروبات الغازية أو الشاي أو القهوة ، التدخين ، الحمل ، بجانب بعض الأدوية”.

العلاج غذائي ودوائي

وعن علاج مشكلة الحموضة اختتمت بالقول: جزء كبير من العلاج بيد الفرد الذي يشكو من الحموضة من خلال ملاحظة الأطعمة المهيجة للحموضة وبالتالي تجنبها أو الحد من تناول ، ويجب تناول وجبات أصغر بشكل متكرر على مدار اليوم، تجنب التدخين إذا كان الفرد مدخنًا ، تناول آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات ، الحرص على ممارسة الرياضة للتخلص من الوزن الزائد ، وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب المعالج.

شارك الخبر







شارك الخبر