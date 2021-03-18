أسباب تمنع كريستيانو رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية، في الفترة الماضية، عن وجود نية من نادي يوفنتوس الإيطالي للتفريط في نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

سبب رغبة يوفنتوس في التخلص من كريستيانو رونالدو

وجاءت رغبة اليوفي في التخلص من رونالدو بسبب راتبه الكبير الذي يُمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على اليوفي بالفترة الحالية.

ولهذا فإن أي نادٍ قد يتردد في التعاقد مع رونالدو لعدة أسباب، أبرزها أنه سيتعين على أي نادٍ راغب في ضم النجم البرتغالي دفع ما لا يقل عن 50 مليون يورو لـ يوفنتوس قبل نهاية عقده، كما أن يوفنتوس يملك حقوق رعاية تخص اللاعب بالموسم المقبل، ولهذا فإن السيدة العجوز لن يقبل ببيعه بمقابل مادي ضعيف.

عقبات تقابل الفريق الراغب في ضم رونالدو

ومع دفع الـ50 مليون يورو لليوفي، يجب على الفريق دفع راتب سنوي لا يقل عن 30 مليون يورو لـ كريستيانو رونالدو للتعاقد معه.

ولهذا فإن أي فريق يريد ضم رونالدو عليه تجهيز ما يقرب من 110 مليون يورو لدفع الـ50 مليون لليوفي و الـ60 مليون يورو كراتب لـ رونالدو لو رغب في ضمه موسمين، مما يعني أن عملية رحيله عن يوفنتوس قد تكون شبه مستحيلة بسبب جائحة كورونا، التي أثرت على الأندية اقتصاديًا بالفترة الأخيرة.

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