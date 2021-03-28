المواطن- محمد داوود- جدة

بعد أيام يطل علينا شهر رمضان الكريم، وفيه تختلف المنظومة الاجتماعية والغذائية، فهناك من يدرك فوائد الصيام فيتجنب السلوكيات الغذائية الخاطئة فلا يكتسب أي زيادة في الوزن، وهناك من يلاحظ في نهاية الشهر الفضيل أن وزنه ازداد وبدأت عليه ظهور بوادر السمنة، فأين يكمن الخلل؟

أسباب زيادة الوزن:

وأرجع استشاري علاج السمنة الدكتور إبراهيم شكيب، أسباب زيادة الوزن في رمضان إلى عدة أسباب وهي:

⁃ الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون والسعرات الحرارية مثل المقليات والحلويات.

⁃ تعدد الوجبات الدسمة خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور.

⁃ غياب أي نشاط رياضي والتعود على الخمول والكسل، مما يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة السعرات الحرارية.

تناول السلطات والفواكه:

وقال شكيب في تصريحات إلى “المواطن”، إن من أهم السلوكيات الخاطئة التي يتبعها كثير من الأفراد هي الاندفاع نحو الأكل بشراهة بعد سماع الآذان، وهذا يؤدي إلى حدوث التلبك المعوي، إذ لا بد أولاً تهيئة المعدة بعد ساعات من الصيام من خلال تناول ثلاث حبات من التمر وتناول الماء والبدء بالشوربة وصلاة المغرب يمكن تناول الوجبة الرئيسية مع عدم الإكثار من المقليات، والحرص على تناول السلطات سواء الخضراء أو الفواكه لضمان حصول الجسم على جميع العناصر المطلوبة.

شهر الالتزام بالطاعات:

وشدد على ضرورة إدراك أن رمضان هو شهر الالتزام بالطاعات والتقرب إلى الله وتطهير الأرواح والقلوب فهو يعود النفس علي الصبر وضبط النفس للتقرب إلى الله، وليس شهر الحلويات والكسل والخمول وتناول الطعام وكل ما لذَّ وطاب، فمن فوائد الصيام تعزيز صحة الجسم والتخلص من السموم ومن الوزن الزائد وليس العكس، فلابد من المحافظة على الوزن الذي يتفق مع الطول، أما من يشكو من الزيادة فلابد عليه أن يستفيد من حكمة رمضان في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

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