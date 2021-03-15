أسعار الذهب تواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي

المواطن - متابعة

واصلت أسعار الذهب رحلة الصعود لليوم الثاني على التوالي في الأسواق العالمية، مدفوعة باحتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمائة إلى 1729.12 دولار للأونصة خلال الجلسة الأوروبية، وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمائة إلى 1727.70 دولار.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية:

بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها فيما يزيد على عام، في حين ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي على مدى يومين هذا الأسبوع وما سيتمخض عنه من تصريحات لصانعي السياسات بشأن ارتفاع عوائد السندات في الآونة الأخيرة والمخاوف من زيادة التضخم والتوقعات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمائة لتصل إلى 26.07 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 2374.17 دولار وارتفع البلاتين 0.7 بالمائة إلى 1213.22 دولار.