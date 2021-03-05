أسعار النفط تواصل ارتفاعها لأعلى مستوى منذ 2019

المواطن - متابعة

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها لأعلى مستوى منذ 2019 عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع تمديد “أوبك+” تخفيضات الإنتاج في إبريل؛ لتحقق مكاسب أسبوعية قوية.

أوبك+:

وقرر تحالف “أوبك+” عدم زيادة الإمدادات النفطية خلال الشهر المقبل، مع منح استثناء لروسيا وكازاخستان لزيادة طفيفة للإنتاج.

وكشفت بيانات “بيكر هيوز” عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

خام نايمكس:

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم إبريل بنحو 3.5 بالمائة ليصل إلى 66.09 دولار للبرميل؛ ليحقق مكاسب أسبوعية 7.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنسبة 3.9 بالمائة إلى مستوى 69.35 دولار للبرميل.

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