أسعار تذاكر السينما في السعودية مبالغ فيها أم منطقية؟

المواطن - ولاء المطرفي- مكة المكرمة

طالب مواطنون ومقيمون بإعادة النظر في أسعار تذاكر السينما في المملكة، وذلك لأنها أغلى بكثير مقياسًا بالأسعار العالمية، واصفين إياها بأنها “مبالغ فيها”، فيما رأى آخرون أن السعر منطقي نظير الخدمات والجودة التي يتم تقديمها داخل الدور.

أسعار عالية:

وتباينت الآراء وردود الأفعال على موقع تويتر، بشأن أسعار تذاكر السينما، حيث أكد البعض أن أسعارها العالية تؤثر على السياحة الداخلية، خاصةً وأنه يصاحبها ارتفاع في المأكولات والمشروبات التي يتم تقديمها داخل دور السينما.

ورصدت “المواطن” العديد من الآراء في هذا الشأن عبر وسم “راجعو اسعار السينما بالسعودية”، حيث قال المغرد “لورد”: “تصريح سابق للرئيس التنفيذي لسينما AMC عن رأيه بأسعار تذاكر السينما في السعودية وإجابته كانت أن الأسعار رخيصة وممكن ترتفع وتوصل إلى 132 ريالاً بسبب الطلب العالي، مع أن أغلى سعر تذكرة فالعالم ما يوصل 50 ريالاً وعندنا الآن سعر التذكرة أقل شيء 60 ريالاً!

وعلقت “لحن” بقولها:” أسعار التذاكر والأكل غالية خصوصاً بناتي معايا يعني راح تكلفني قيمة الراتب كله”.

وقالت “أم عبدالعزيز”:”عهدي بالسينما زمان أيام السفر برى المملكه اما هنا ماقد رحت لها وماهو من الضروريات طالما فيه نتفلكس بالبيت وشاشه ممتازة.

سعر منطقي:

في المقابل، علق محمد الدوسري بقوله:”سعر الدخول من ٥٥ إلى ٦٥ في الغالب، وأنا أشوفه سعر منطقي، والوجبات ومنتجاتهم الجانبية أسعارها مرتفعه شوي، وهذا مصدر ربحهم في السعودية وغيرها، السينما عندنا شيء فاخر ما شاء الله، راحة مقاعد وتنظيم وقاعات نظيفة”.

من جهته، علق بوزامل:”أسعار السينما والسناكس بالسعوديه تحتاج مراجعه عاجله .. فلم وبوب كورن وببسي ب١٣٠ ريال”!

أما خالد فكتب: “تذكرتين + علبتين بيبسي = 184 ريال وفوق كذا الصالة حر والصوت سيئ والدقة سيئة”.

وقال “سعد طحطيح”:” خلوكم من التذكرة الفشار الصغير بـ ٢٥ ليه”؟

أما عز فقال: “السينما شيء ترفيهي إذا ناسبك السعر تقدر تروح مانسبك مو مجبور إحنا بسوق حر”.

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