أسمنت القصيم توافق على توزيع أرباح بقيمة 400,5 مليون ريال

المواطن - الرياض

وافقت شركة أسمنت القصيم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 400,5 مليون ريال، بواقع (4,45) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2020.

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 58.01 نقطة ليقفل عند مستوى 9602.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

470 مليون سهم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 455 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا:

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، والجزيرة ريت، والصناعات الكهربائية، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابتكو، والجوف، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 8.66%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وإعمار، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، وزين السعودية، والصناعات الكهربائية، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر نمو:

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعاً 117.54 نقطة ليقفل عند مستوى 23828.68 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 950 صفقة.

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