أعضاء مجلس الأمن يدعمون المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

المواطن - الرياض

أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أنه أبلغ أعضاء مجلس الأمن بأن المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن تعيد الأمن والاستقرار للبلاد.

دعم للمبادرة السعودية:

وأضاف المعلمي بحسب العربية، أن أعضاء مجلس الأمن أبدوا دعمًا للمبادرة السعودية بشأن اليمن، كما أنهم تعاطوا بإيجابية كبيرة مع المبادرة السعودية.

وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة إنه يتطلع للتعاون مع أعضاء مجلس الأمن بخصوص اليمن، مضيفًا أنه على ميليشيا الحوثي إدراك الإجماع الدولي على السلام في اليمن.

التصعيد الحوثي يسبب المعاناة:

وأضاف: يجب وقف النار باليمن قبل الحديث عن مراقبين أو قوة دولية، مشددًا على أن التصعيد الحوثي يسبب المعاناة الإنسانية في اليمن.

المبادرة السعودية:

وتتضمن المبادرة السعودية وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

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