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أكثر من 10 طروحات أولية متوقعة في السوق السعودية
سجلت الاكتتابات في العالم ارتفاعاً خلال عام 2020

أكثر من 10 طروحات أولية متوقعة في السوق السعودية

2021/03/15
الساعة 2:54 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أكثر من 10 طروحات أولية متوقعة في السوق السعودية سوق الأسهم السعودية
المواطن - الرياض

قال تقرير صادر عن مؤسسة إرنست ويونغ، إنه من المتوقع أن تشهد السوق السعودية خلال العام الجاري أكثر من 10 طروحات أولية، وذلك بعد المؤشرات الإيجابية التي عكسها السوق في الربع الرابع من العام الماضي.

نمو في السوق السعودية : 

وقال التقرير إن السوق المالية (تداول) شهدت انخفاضاً بلغ 30% تقريباً في بداية عام 2020، إلا أنها انتعشت في نهايته، وحقّق مؤشر العائدات نمواً بنسبة 3.6%، مدعوماً بانتعاش أسعار النفط الخام، في المقابل، شهدت مؤشرات البورصة المصرية أكبر تراجع بين المؤشرات المرصودة، بخسارة بلغت 22.3%، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً في العدد لإجمالي للطروحات الأولية بنسبة 40%، وللعائدات بنسبة 94% مقارنة بعام 2019. في حين استحوذت صفقات الاكتتاب في القطاع العقاري، ونشاطات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والتأمين على الحصة الأكبر.

اكتتابات عامة: 

وسجلت الاكتتابات العامة في العالم ارتفاعاً في عام 2020، حيث تم الاكتتاب في 1363 شركة بزيادة 19% عن العام السابق، فيما ارتفعت العائدات 29% مقابل عام 2019. حيث بلغت 268 مليار دولار، كأعلى عائدات تم تسجيلها بعد الرقم القياسي لعام 2010 البالغ 290.2 مليار دولار من 1361 اكتتاباً.


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