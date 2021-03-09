أكثر من 25 متهمًا في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة

المواطن - الرياض

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كشف الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

جرائم سرقة:

ونشر الأمن العام مقطع فيديو بين أنه تم القبض على 9 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، سرقوا قواطع نحاسية ومواد كهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء، كما تم القبض على مقيم باكستاني يقوم بتوثيق ونشر مقاطع فيديو متنوعة لرجال الأمن في الميدان وبحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مقيمين اثنين من الجنسيتين المصرية واليمنية يقومان بسرقة 40 بطارية شحن لأبراج شركات الاتصالات من عدة مواقع.

اعتداء على المارة:

وتم القبض على ثمانية مواطنين ومقيم من القبائل النازحة قاموا بالاعتداء على المارة وسلب الأموال والمقتنيات بالقوة ونشل حقائب السيدات باستخدام الدراجات النارية، فضلًا عن 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بسرقة معدات ومواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء تقدر قيمة المسروقات بـ275 ألف ريال.

وكذلك تم ضبط 4 مقيمين من الجنسية السورية ارتكبوا جرائم نصب بإنشاء مواقع لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها، وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي حصلوا عليها 252 مليون ريال.

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